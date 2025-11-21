En el marco de la 69° Asamblea Extraordinaria de la Asociación de Loterías Estatales de Argentina (ALEA), autoridades de más de 20 organismos reguladores del país se reunieron en Mar del Plata para definir líneas de acción frente a problemáticas emergentes del sector.

Ads

El encuentro fue organizado por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, con la participación de equipos técnicos y empresas adherentes, y presidido por Ida López, titular del Instituto de Juegos y Casinos de Mendoza.

Entre los temas centrales abordados se destacaron las apuestas online ilegales y el futuro de las agencias oficiales de Lotería. Gonzalo Atanasof, presidente de Lotería de Buenos Aires, subrayó “el trabajo coordinado y federal para atender de manera conjunta los temas que preocupan a todos los organismos, como el juego online ilegal y su impacto en los menores”.

Ads

Puede interesarte

Durante la jornada se propuso avanzar en un proceso de Certificación Nacional en Juego Responsable, con el objetivo de consolidar buenas prácticas y fomentar la mejora continua en los entes reguladores y operadores habilitados.

Además, se presentaron los resultados preliminares de la investigación nacional sobre la percepción social del juego en Argentina, cuyos hallazgos permitirán orientar políticas públicas, acciones preventivas y estrategias de comunicación basadas en evidencia estadística.

Ads

Como cierre, se conformó una mesa de trabajo interinstitucional entre ALEA, la Cámara de Agencieros y operadores del juego, con el propósito de fortalecer los canales de venta tradicionales, modernizar la red de agencias, optimizar productos y servicios, y promover la capacitación y profesionalización del sector.