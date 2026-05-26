El Gobierno nacional presentó ante el Congreso el Proyecto de Ley de Prevención de Ludopatía y Regulación de Juegos de Azar en Línea, con el objetivo de ordenar el mercado de apuestas digitales, limitar la publicidad y reforzar la protección de niños y adolescentes, mediante un enfoque sanitario y regulatorio.

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La iniciativa establece que el Ministerio de Salud de la Nación tendrá un rol central en el diseño de políticas de prevención, asistencia y concientización sobre el juego compulsivo. A través de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR), se coordinarán acciones con las 24 jurisdicciones del país para abordar la problemática desde una perspectiva integral.

En ese marco, se prevé el desarrollo de programas de prevención y sensibilización dirigidos especialmente a niños, adolescentes, familias e instituciones educativas, así como capacitaciones para agentes estatales y equipos técnicos. Además, el proyecto impulsa la generación de información de estadística y epidemiológica en articulación con universidades y organismos especializados, con el fin de fortalecer la toma de decisiones basada en evidencia.

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El texto también contempla medidas concretas para combatir el juego ilegal. Propone la articulación entre el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Comisión Nacional de Valores (CNV), el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y NIC Argentina para bloquear el acceso a plataformas no autorizadas. Asimismo, prohíbe que entidades financieras y proveedores de pago operen con estos sitios.

En materia de publicidad, la iniciativa prohíbe la promoción de plataformas ilegales en todos los medios -televisión, radio, vía pública y entornos digitales- y exige que cualquier actor que difunda contenido verifique la autorización oficial del operador. También se restringe la difusión de direcciones web de sitios no habilitados.

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Respecto a la protección de menores, el proyecto establece que las plataformas autorizadas deberán contar con sistemas eficaces de verificación de edad. Además, el BCRA deberá impedir transferencias desde cuentas de menores hacia operadores de juego, y se prohíbe que la publicidad esté dirigida a este segmento o asocie el juego con el éxito económico o social.

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Finalmente, la iniciativa propone modificar el Código Penal, con penas de prisión de 3 a 6 años para quienes operen sistemas de apuestas ilegales, y de 2 a 4 años para quienes brinden servicios financieros o tecnológicos que faciliten su funcionamiento. El proyecto apunta a dar una respuesta integral a una problemática creciente que impacta especialmente en la salud mental de niños y adolescentes.