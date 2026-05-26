El Gobierno impulsa una ley para prevenir la ludopatía y regular el juego online
La iniciativa propone regular el mercado de apuestas online, bloquear plataformas ilegales y reforzar la protección de menores.
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Un nuevo estudio revela que 6 de cada 10 adolescentes están expuestos al juego online y que la práctica se normaliza entre pares y en redes sociales.
Se consolida en Argentina como una plataforma integral y segura que unifica slots, casino en vivo y apuestas deportivas, ofreciendo bonos transparentes, soporte local y métodos de pago adaptados al usuario.
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La Federación Turca de Fútbol separó a 1.024 futbolistas, entre ellos el defensor del Galatasaray y la selección nacional, Eren Elmali.
También se impulsará un observatorio sobre la problemática. Buscan dar un “abordaje integral” de la situación desde distintas áreas de gobierno.