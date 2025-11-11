El fútbol de Turquía atraviesa una de las mayores crisis de su historia: más de mil jugadores fueron suspendidos por su participación en apuestas ilegales, en un escándalo que sacude todas las categorías del deporte.

Entre los implicados se encuentra Eren Elmali, defensor del Galatasaray y habitual convocado de la selección nacional, quien publicó un comunicado en redes sociales para aclarar su situación luego de quedar fuera de la lista para los próximos partidos de clasificación al Mundial frente a España y Bulgaria.

Elmali, de 25 años, reconoció que apostó en un encuentro en el que no participaba su equipo hace cinco años, y negó estar vinculado con los hechos recientes. Su compañero Metehan Baltaci también figura entre los futbolistas derivados a la comisión disciplinaria.

La Federación Turca de Fútbol (TFF) difundió la lista con 1.024 jugadores sancionados y anunció la suspensión por dos semanas de las ligas de tercera y cuarta división, aunque aclaró que la Superliga, liderada por el propio Galatasaray, y la segunda categoría continuarán con normalidad.

El caso comenzó tras una investigación sobre apuestas realizadas por árbitros en partidos oficiales, prohibidas por la FIFA. Según la TFF, más de 150 árbitros habrían participado, incluidos siete de primera categoría y quince asistentes de alto nivel.

“El deber de todos es limpiar el fútbol turco de toda su inmundicia y devolverle el prestigio que merece”, afirmó el presidente de la Federación, İbrahim Hacıosmanoğlu, en conferencia de prensa.

Pese al escándalo, el fútbol turco atraviesa un buen momento deportivo: será coanfitrión del Campeonato Europeo 2032 junto con Italia, la selección alcanzó los cuartos de final en la Euro 2024, y Estambul fue elegida por la UEFA para albergar futuras finales de torneos continentales.

Sin embargo, la magnitud del caso amenaza con empañar ese crecimiento y reabre el debate sobre la integridad y transparencia en el deporte profesional del país.

Fuente: AP