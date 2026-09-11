El diputado bonaerense Fabián Luayza, del bloque Nuevos Aires, presentó un proyecto de ley para implementar un programa que permita a jubilados y trabajadores retirados con experiencia en distintos oficios brindar capacitación dentro de las cárceles de la provincia de Buenos Aires. La propuesta, denominada Régimen Bonaerense “Maestros de Oficio”, todavía debe ser tratada por la Legislatura.

Ads

Según establece la iniciativa, el objetivo es ofrecer herramientas laborales a las personas privadas de su libertad para mejorar sus posibilidades de inserción una vez que recuperen la libertad y, al mismo tiempo, aprovechar los conocimientos adquiridos por trabajadores durante su trayectoria profesional. El proyecto cuenta además con el acompañamiento de la diputada Viviana Romano.

Entre sus fundamentos, Luayza señaló que el sistema penitenciario bonaerense alberga a más de 62.000 personas y planteó la necesidad de fortalecer las políticas destinadas a la formación laboral y la reinserción social. El legislador sostuvo que la capacitación en oficios puede contribuir a ampliar las oportunidades de empleo y reducir la reincidencia delictiva.

La propuesta también contempla la articulación con centros de jubilados, sindicatos, cámaras empresariales, instituciones educativas y municipios para ampliar la oferta de capacitaciones dentro de las unidades penitenciarias. De avanzar en la Legislatura, el programa buscará vincular la experiencia de trabajadores retirados con la formación de quienes cumplen una condena en el sistema penitenciario provincial.

Puede interesarte

Ads

Ads