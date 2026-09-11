El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, encabezó en Bolívar una reunión de la subregión B3 del Comité de Cuenca Hídrica del Río Salado, donde se firmó una carta de intención para el desarrollo de estudios y obras de mejora hídrica en la región.

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El acuerdo fue suscripto junto al intendente local, Eduardo “Bali” Bucca, y representantes del Consejo Federal de Inversiones (CFI). La iniciativa contempla la elaboración de un estudio integral y la ejecución de intervenciones sobre los arroyos Vallimanca, Saladillo y Las Flores, con el objetivo de mitigar excedentes hídricos en la zona.

El proyecto, financiado por el CFI, abarca un área total de 4,3 millones de hectáreas y se enmarca en el Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático impulsado por el Gobierno provincial. Dicho plan prevé un presupuesto de $2,1 billones destinado a acciones de monitoreo hidrometeorológico, mantenimiento de vías navegables y la ejecución de 139 obras estructurales en distintos puntos del territorio bonaerense.

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De la jornada participaron el subsecretario de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez, el presidente de la Sociedad Rural de Bolívar, José Erreca, junto a jefes comunales y autoridades de los municipios de Roque Pérez, Olavarría, Hipólito Yrigoyen, Carlos Casares, 9 de Julio, 25 de Mayo, Bragado, Saladillo, General Alvear, Las Flores y Tapalqué, además de referentes de entidades agropecuarias y organismos técnicos regionales.

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