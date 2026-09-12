La aplicación de la nueva Ley Penal Juvenil abrió una fuerte disputa dentro de la Justicia bonaerense. La jueza de Garantías de Responsabilidad Penal Juvenil Mirta Guarino, del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, resolvió que la Ley 27.801 continúa vigente en su jurisdicción, pese a que otra magistrada había ordenado suspenderla durante 60 días en la provincia de Buenos Aires.

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La controversia comenzó luego de que Marta Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, dispusiera frenar temporalmente la aplicación del nuevo régimen en territorio bonaerense.

La Ley 27.801, sancionada por el Congreso Nacional en febrero y publicada en marzo, estableció en 14 años la edad mínima de punibilidad, que anteriormente era de 16. La legislación comenzó a regir en septiembre, luego de cumplirse el plazo de 180 días previsto para su implementación.

Sin embargo, poco después de su entrada en vigencia, Pascual hizo lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado en representación de adolescentes privados de su libertad. El planteo cuestionó las condiciones existentes para implementar el nuevo régimen, especialmente la capacidad y situación de los establecimientos destinados al alojamiento de menores.

Frente a esa decisión, Guarino analizó si una medida cautelar dictada por un juzgado de un departamento judicial podía suspender, por sí sola, la aplicación de una ley nacional en el resto de la provincia.

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La magistrada reconoció la existencia y validez de la resolución de Pascual, pero concluyó que no tiene un efecto vinculante automático sobre los expedientes que tramitan ante otros juzgados.

Por ese motivo, determinó que la nueva legislación continuará aplicándose en los procesos que lleguen a su juzgado mientras no exista una resolución de un órgano judicial competente que establezca lo contrario para esa jurisdicción.

La suspensión dispuesta en Lomas de Zamora también fue apelada por el fiscal de menores Hernán Ceruti, quien cuestionó el alcance de la decisión. Ahora deberá intervenir una instancia superior para resolver el recurso.

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La discusión judicial se produce en medio de la controversia generada por la puesta en marcha del nuevo régimen, que modificó uno de los puntos centrales del sistema penal juvenil al permitir que adolescentes de 14 y 15 años puedan ser alcanzados penalmente bajo las condiciones establecidas por la nueva ley.

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