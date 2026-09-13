Una jornada trágica sacudió a la región tras el vuelco de una embarcación en la Laguna del Monte, dentro del partido de Guaminí.

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El incidente se produjo el sábado cuando la bote en el que se desplazaban cinco personas sufrió una vuelta de campana en pleno espejo de agua por causas que aún se investigan.

Los equipos de rescate desplegados en la zona lograron recuperar los cuerpos sin vida de tres pescadores que fallecieron ahogados. En tanto, las autoridades confirmaron la búsqueda de un cuarto pescador y de un guía local, quienes permanecen desaparecidos.

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Tras la interrupción de los rastreos por la falta de luz natural durante la noche, el operativo conjunto de Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y Policía Comunal se reanudó este domingo a primera hora.

Mientras la justicia y las fuerzas de seguridad avanzan en las tareas de identificación de las víctimas, la Jefatura de Policía Comunal de Guaminí dispuso la suspensión total de la pesca en todo el sector de la laguna, perteneciente al sistema de Las Encadenadas del Oeste.

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Fuente: La Brujula 24

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