El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, defendió la decisión de crear la Unidad de Coordinación Bahía Bristol y respondió a las críticas por la ausencia del Municipio de General Pueyrredon en el nuevo organismo.

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En una conferencia de prensa, el funcionario explicó que la Provincia buscó incorporar al gobierno municipal, pero aseguró que no obtuvo respuestas por parte de la administración encabezada por Agustín Neme. “La razón por la cual no hemos involucrado en esta unidad de coordinación a nadie del municipio es porque el municipio no nos contesta los mensajes. Nos hubiese encantado que participe, pero no podemos comunicar”, sostuvo.

Bianco fue más allá y apuntó directamente contra el funcionamiento del gobierno local. “General Pueyrredon está virtualmente acéfalo. Su intendente no contesta, no coordina ni cuestiones de seguridad, ni de infraestructura”, afirmó.

Para respaldar su cuestionamiento, el ministro relató un episodio ocurrido a comienzos de año. Según explicó, Neme le había solicitado una reunión el 22 de enero y al día siguiente Bianco respondió proponiendo un encuentro para el 30, aprovechando una visita que tenía prevista a Mar del Plata.

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“Me dijo que sí, perfecto”, relató el funcionario. También aseguró que el 24 de enero volvió a recibir una confirmación del encuentro. Sin embargo, cuando intentó definir los detalles de la reunión, sostuvo que dejó de obtener respuestas. “El 28 le volví a escribir para juntarme y nunca más me contestó”, cuestionó.

La Unidad de Coordinación Bahía Bristol funcionará bajo la órbita del Ministerio de Gobierno bonaerense y tendrá entre sus principales funciones el seguimiento de planes, programas y proyectos vinculados con el desarrollo y mantenimiento del sector.

De acuerdo con la medida provincial, el organismo también tendrá intervención en cuestiones relacionadas con la infraestructura y el desarrollo económico, turístico, cultural y urbano del área. Además, deberá coordinar las acciones de los distintos organismos bonaerenses que intervienen en el sector y promover la participación de organizaciones de la sociedad civil y entidades privadas.

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La creación de la unidad generó cuestionamientos desde distintos sectores políticos, principalmente por la falta de participación del Municipio en su conformación. Desde la Provincia, Bianco sostuvo que la decisión estuvo vinculada directamente con la falta de comunicación con la administración local.

Finalmente, el ministro volvió a atribuir la situación a la interna política del oficialismo municipal. “Creo que por cuestiones internas de su fuerza política está totalmente acéfalo”, afirmó, en una nueva crítica al gobierno de Neme, quien asumió la intendencia tras la salida de Guillermo Montenegro, electo legislador en los últimos comicios.