Según las primeras informaciones, el fuego se habría originado en una caldera que funciona con aceite y que se encuentra dentro de un compartimento de la planta. Las llamas y el humo se extendieron rápidamente por el área.

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Un trabajador que había llegado antes del comienzo de la jornada advirtió el incendio y dio aviso a los Bomberos Voluntarios, que acudieron al lugar y lograron controlar y extinguir el fuego.

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Las pérdidas en el sector afectado fueron totales.

Como consecuencia del siniestro, el suministro eléctrico permanece interrumpido en el compartimento donde se produjo el incendio. Mientras tanto, se aguarda la evaluación de los daños y el resultado de las pericias.

Las investigaciones buscarán determinar con precisión cómo se inició el fuego.

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Fuente: Dib

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