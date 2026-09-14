El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires presentó un Plan Provincial de Prevención y Cuidados, con el objetivo de articular una respuesta integral desde el Estado frente a este fenómeno, considerado la principal causa de muerte violenta en el territorio bonaerense desde 2023.

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Los datos epidemiológicos oficiales indican que en 2025 se registraron 10.468 muertes por causas violentas en la provincia, de las cuales 5209 correspondieron a suicidios, lo que representa el 49,7% del total. Esta cifra supera ampliamente a los fallecimientos por homicidios (1676) y siniestros viales (3583). Además, el informe detalló que el 80% de las víctimas son varones y que la mayor incidencia se concentra en personas de entre 20 y 39 años.

En este marco, las autoridades anunciaron que la línea telefónica gratuita de Salud Mental (0800-222-5462) funcionará las 24 horas, junto con la incorporación de más de 100 profesionales -entre psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales- para fortalecer la atención en guardias e internaciones.

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El plan también contempla la publicación de una nueva guía de práctica clínica, la apertura de centros comunitarios en los municipios de Merlo y La Matanza y el lanzamiento de la campaña de sensibilización Estás, estoy, orientada al abordaje territorial y digital de la problemática.

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