La Matanza cerró una semana especialmente crítica en materia de violencia: ocho personas murieron en distintos episodios ocurridos durante siete días, de acuerdo con fuentes vinculadas a las investigaciones. La cifra representa un promedio superior a un caso por jornada y se suma a una escalada que ya venía generando preocupación en el distrito.

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El episodio más reciente ocurrió este domingo por la mañana en Ciudad Evita, sobre Camino de Cintura, a la altura del puente Mendeville. Una oficial de la Policía de la Ciudad, de 33 años, circulaba en moto cuando fue abordada por dos personas que intentaron asaltarla.

Según la reconstrucción inicial, los sospechosos lograron quitarle las llaves del vehículo. La mujer se identificó como policía y utilizó su arma reglamentaria. Uno de los presuntos asaltantes, identificado como Franco Alegre, de 23 años, murió en el lugar. El caso quedó bajo investigación de la UFI de Homicidios de La Matanza.

La jornada anterior también había dejado dos muertes. En uno de los episodios, dos sospechosos se enfrentaron a tiros con efectivos de la Comisaría de Ciudad Evita. Uno de ellos murió posteriormente tras ser trasladado al Hospital Ballestrini, mientras que el otro sobrevivió.

El segundo hecho del sábado ocurrió en Virrey del Pino, donde Ángel Bueno, de 26 años, fue encontrado con un disparo en la cabeza. Los investigadores analizaban como una de las principales hipótesis que el crimen se hubiera producido en el contexto de una pelea barrial.

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Otro de los casos investigados durante la semana tuvo como víctima a Juan Manuel Oviedo, de 36 años, quien murió tras recibir un disparo en la cabeza durante un ataque contra un lavadero de Villa Dorrego. La investigación busca establecer si el episodio estuvo relacionado con una represalia originada después del robo de una bicicleta.

También se registró un violento intento de robo contra un sargento de la Policía Federal en Virrey del Pino. Dos delincuentes intentaron sustraerle el vehículo y el efectivo respondió con su arma reglamentaria. Uno de los sospechosos, Thiago Sebastián Pereyra, de 18 años, resultó gravemente herido y murió posteriormente en un centro de salud.

La sucesión de hechos incluye además investigaciones relacionadas con enfrentamientos entre bandas y presuntas disputas por la venta de drogas, por lo que no existe una única modalidad detrás de las ocho muertes registradas. Uno de los casos más graves tuvo como víctima a Candela Urquiza, de 14 años, alcanzada por disparos en medio de un enfrentamiento entre grupos en Villa Dorrego.

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La situación no comenzó esta semana. Durante agosto ya se habían investigado 17 homicidios en un período de aproximadamente un mes en La Matanza, entre víctimas de robos, presuntos delincuentes muertos durante enfrentamientos y crímenes asociados a conflictos vinculados con el narcotráfico.

Ahora, las distintas causas continúan en manos de las fiscalías correspondientes, que deberán determinar las circunstancias y responsabilidades de cada episodio. La concentración de ocho muertes violentas en solamente una semana vuelve a colocar la situación de seguridad de La Matanza en el centro de la preocupación.

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