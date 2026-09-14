Desde este martes 15 de septiembre, los conductores que evadan el pago del peaje en la Autopista Buenos Aires-La Plata podrán recibir multas que van desde los $228.100 hasta los $684.300, de acuerdo con el valor vigente de las Unidades Fijas utilizadas para calcular las infracciones de tránsito en la provincia de Buenos Aires.

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La implementación estará a cargo de Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA), que contará con un sistema de cámaras para detectar este tipo de infracciones. Los dispositivos registrarán automáticamente la patente y la imagen del vehículo, además de la fecha, hora y lugar en el que se produjo el paso.

Antes de que la deuda se convierta en una multa, el titular del vehículo tendrá 30 días para regularizar los pases pendientes a través de los canales habilitados. En caso de no efectuar el pago dentro de ese plazo, la situación será remitida a la autoridad correspondiente para avanzar con la sanción.

Actualmente, cada Unidad Fija en la provincia tiene un valor de $2.281 durante septiembre y octubre. Como la evasión del peaje contempla sanciones de entre 100 y 300 UF, la multa puede alcanzar los $684.300.

La medida forma parte de un refuerzo de los controles sobre la Autopista Buenos Aires-La Plata y busca reducir las maniobras destinadas a evitar el pago en las estaciones de peaje.

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