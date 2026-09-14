Representantes del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires (COLFARMA) mantuvieron una reunión con autoridades de CICOP para analizar las dificultades que atraviesa la farmacia hospitalaria y los problemas para incorporar profesionales a los hospitales públicos bonaerenses.

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Desde la entidad señalaron que uno de los principales obstáculos es la diferencia salarial respecto del sector privado. Según explicó Viviana Pazos, coordinadora de la Comisión de Hospital de COLFARMA, existe un desbalance entre la oferta y la demanda de farmacéuticos que repercute directamente en la posibilidad de cubrir puestos disponibles tanto en hospitales provinciales como, en muchos casos, municipales.

Otro de los puntos planteados es el denominado bloqueo de título. Los profesionales que se desempeñan como directores técnicos, codirectores o auxiliares en una farmacia hospitalaria no pueden utilizar simultáneamente su título para ejercer en otro establecimiento. Desde COLFARMA sostienen que esa limitación laboral debería contar con una compensación económica. De hecho, el Colegio mantiene durante septiembre un programa de becas destinado a farmacéuticos hospitalarios y residentes ante los atrasos en el reconocimiento y pago de ese concepto.

Los farmacéuticos hospitalarios cumplen funciones vinculadas con la compra y control de medicamentos, trazabilidad, manejo de estupefacientes y fármacos controlados, farmacovigilancia, elaboración de preparados y seguimiento de los tratamientos. Desde el sector advirtieron que la reducción de estos equipos puede afectar los controles relacionados con el uso seguro de medicamentos.

Tras la reunión, COLFARMA planteó continuar el diálogo con CICOP y con las autoridades sanitarias provinciales para buscar alternativas que mejoren las condiciones laborales y permitan incorporar más profesionales al sistema público de salud.

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