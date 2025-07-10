El HIGA fue distinguido con dos importantes becas de investigación
Se trata de las becas "Julieta Lanteri", las cuales son un impulso de relevancia para los equipos de investigación que trabajan en hospitales públicos.
Se trata de las becas "Julieta Lanteri", las cuales son un impulso de relevancia para los equipos de investigación que trabajan en hospitales públicos.
La diputada Silvina Vaccarezza presentó un proyecto que busca autorizar el ingreso de animales de compañía a centros de salud, con protocolos de higiene y control médico.
La Gobernadora anunció este miércoles la incorporación de dos nuevas comunas al servicio de emergencia, que ya alcanza a 13 millones de bonaerenses. "La urgencia de cada bonaerense no tiene color político y esa urgencia necesita una respuesta y un Estado presente", agregó.