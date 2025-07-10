hospitales públicos

Vidal: "Los 135 municipios de la provincia tendrán SAME a fin de año"

La Gobernadora anunció este miércoles la incorporación de dos nuevas comunas al servicio de emergencia, que ya alcanza a 13 millones de bonaerenses. "La urgencia de cada bonaerense no tiene color político y esa urgencia necesita una respuesta y un Estado presente", agregó.