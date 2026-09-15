La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense extendió hasta el 31 de octubre el Programa de Fortalecimiento del Tramo de Inicio Acompañado (FoTIA), destinado a estudiantes de primer año de secundaria que presentan dificultades en lectura y escritura.

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La medida fue oficializada mediante la Resolución N° 4586-DGCYE-2026 publicada en el Boletín Oficial y alcanza a escuelas estatales y privadas, incluidas las modalidades técnica y artística.



El programa comenzó en mayo, a partir de evaluaciones que permitieron detectar dificultades en los alumnos durante el paso de la primaria a la secundaria. La propuesta busca reforzar sus trayectorias educativas y facilitar la adaptación al nuevo nivel.



Además, continuarán los Módulos Presenciales de Fortalecimiento de las Trayectorias Educativas (FORTE) y las designaciones de los docentes que participan del programa. La Provincia había autorizado hasta 6.500 módulos adicionales para estas tareas.



Con la extensión, los docentes que ya integran la iniciativa podrán continuar trabajando hasta fines de octubre, mientras que podrán realizarse nuevas designaciones si quedan módulos disponibles.

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