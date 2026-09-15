El Senado bonaerense sesionará este martes desde las 16 con un temario acotado y con el futuro de la Unidad Turística de Chapadmalal (UTC) como uno de los principales temas de la jornada.

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El proyecto, impulsado por la senadora de Fuerza Patria Fernanda Raverta, propone que la Provincia recupere la titularidad y administración de los inmuebles que integran el complejo, en medio de la intención del Gobierno nacional de avanzar con su concesión.

La iniciativa obtuvo despacho de la Comisión de Hacienda y el oficialismo buscará darle media sanción. El tratamiento anticipa un debate con los bloques de La Libertad Avanza y el PRO, que cuestionaron la competencia de la Legislatura bonaerense para intervenir sobre un predio de jurisdicción nacional.

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Además, podrían ingresar sobre tablas proyectos vinculados a la gestión de riesgos ante incendios e inundaciones y otras iniciativas relacionadas con el fenómeno de El Niño.

El orden del día incluye 17 expedientes, en su mayoría proyectos de declaración. También figuran iniciativas provenientes de Diputados sobre beneficios impositivos para el Área Patagónica bonaerense, violencia digital y discriminación.

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Durante la sesión también podrían plantearse otros debates políticos, entre ellos la inseguridad, el pedido de interpelación al ministro Javier Alonso y el rechazo del peronismo al proceso de privatización de AySA.

Fuente: Diputados bonaerenses

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