El gobernador bonaerense Axel Kicillof y la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, entregaron herramientas y distintos equipos al municipio de Ezeiza para fortalecer su capacidad de respuesta ante posibles emergencias climáticas vinculadas al fenómeno de El Niño.

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Entre los elementos entregados se incluyeron kits de herramientas y maquinaria para emergencias, bicicletas para proyectos de turismo sustentable y equipamiento destinado a iniciativas de energía limpia.

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También se otorgaron ejemplares de especies nativas bonaerenses para la reforestación de espacios públicos, además de materiales vinculados con educación ambiental y soberanía alimentaria.

Desde el Ministerio de Ambiente señalaron que el objetivo es fortalecer las capacidades municipales mediante políticas de prevención, planificación y adaptación frente al cambio climático.

“Necesitamos fortalecer la prevención y garantizar que los municipios cuenten con herramientas para responder”, sostuvo Vilar durante la actividad.

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Fuente: Dib

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