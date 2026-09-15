Kicillof entregó equipamiento a Ezeiza para enfrentar emergencias climáticas
La actividad se realizó junto al intendente Gastón Granados y forma parte de las acciones de la Provincia para reforzar la prevención y asistencia frente a eventos climáticos extremos.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof y la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, entregaron herramientas y distintos equipos al municipio de Ezeiza para fortalecer su capacidad de respuesta ante posibles emergencias climáticas vinculadas al fenómeno de El Niño.
Entre los elementos entregados se incluyeron kits de herramientas y maquinaria para emergencias, bicicletas para proyectos de turismo sustentable y equipamiento destinado a iniciativas de energía limpia.
También se otorgaron ejemplares de especies nativas bonaerenses para la reforestación de espacios públicos, además de materiales vinculados con educación ambiental y soberanía alimentaria.
Desde el Ministerio de Ambiente señalaron que el objetivo es fortalecer las capacidades municipales mediante políticas de prevención, planificación y adaptación frente al cambio climático.
“Necesitamos fortalecer la prevención y garantizar que los municipios cuenten con herramientas para responder”, sostuvo Vilar durante la actividad.
Fuente: Dib