El proyecto impulsado por la senadora marplatense Fernanda Raverta para avanzar en la recuperación del Complejo Turístico Chapadmalal dio un nuevo paso en la Legislatura bonaerense. La iniciativa fue aprobada por mayoría en el Senado provincial y obtuvo media sanción.

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La propuesta plantea que la Provincia de Buenos Aires recupere la titularidad del dominio y la administración de la Unidad Turística Chapadmalal (UTC), además de establecer mecanismos destinados a preservar los inmuebles y garantizar que continúen afectados al turismo social.

El expediente E 120 2026-2027, presentado por Raverta en abril, sostiene que el complejo debe conservar su finalidad turística y social. En ese sentido, plantea evitar que los bienes que lo integran sean destinados a operaciones que impliquen su venta, privatización o una explotación incompatible con ese objetivo.

Tras la aprobación en el Senado, el proyecto será girado ahora a la Cámara de Diputados bonaerense, donde deberá continuar su recorrido legislativo antes de convertirse eventualmente en ley.

Raverta celebró la aprobación de la iniciativa y afirmó: “Hoy en el Senado dimos un paso muy importante para defender Chapadmalal. Frente a un Gobierno nacional que pretende desprenderse del patrimonio de los argentinos, nosotros estamos diciendo con claridad que Chapadmalal no se vende”.

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El proyecto ya había conseguido previamente el despacho favorable de la Comisión de Hacienda, que lo aprobó por mayoría y sin modificaciones, dejando el expediente en condiciones de llegar al recinto.

La iniciativa se inscribe además en la discusión por el futuro del complejo turístico ubicado al sur de Mar del Plata y apunta a que el Estado bonaerense tenga un rol directo en su administración y en la preservación de su función histórica vinculada al acceso al turismo social.

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