El administrador de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, Roberto Caggiano, y el subadministrador Hernán Y Zurieta encabezaron en la sede de la Zona Vial V Chivilcoy una reunión técnica del Plan provincial de prevención y mitigación frente al fenómeno climático Súper Niño.

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El encuentro se realizó con el objetivo de analizar las previsiones meteorológicas para los próximos meses y coordinar el despliegue preventivo de recursos operativos en las 12 regiones viales de la Provincia de Buenos Aires, en línea con las directivas del Gobierno bonaerense.

Las autoridades remarcaron la importancia del trabajo articulado entre las áreas operativas e ingenieriles del organismo. “Estamos trabajando de manera preventiva, abordando el plan de mitigación provincial que nos permita estar preparados y actuar rápidamente ante cualquier situación”, señaló Caggiano.

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En la misma línea, Hernán Y Zurieta destacó el compromiso del personal de la repartición para asistir a los municipios y a los vecinos ante eventuales emergencias derivadas de condiciones climáticas adversas.

La jornada contó con la participación de la asesora legal María José Ibañez, el gerente ejecutivo Gabriel Yankowsky, el gerente de administración Leonardo Zara y los jefes de las 12 zonas viales de la Provincia de Buenos Aires.

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