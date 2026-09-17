La Cámara de Diputados bonaerense reactivó esta semana la comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía, que comenzó a trabajar en una posible regulación integral de las apuestas online. El objetivo planteado por su titular, Micaela Olivetto, es reducir la cantidad de proyectos y avanzar con uno o varios textos unificados.

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“La idea es que en octubre le demos media sanción a uno o varios proyectos”, sostuvo Olivetto durante la reunión informativa, en la que representantes de distintos bloques expusieron sus iniciativas.

La comisión tiene actualmente 27 proyectos en condiciones de ser tratados: 22 de ley, tres de declaración y dos solicitudes de informes. Las propuestas incluyen controles sobre las empresas de apuestas, restricciones a la publicidad dirigida a menores, campañas de concientización, capacitaciones y el fortalecimiento de los controles biométricos.

El objetivo es concentrar las distintas iniciativas en una propuesta integral.

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Entre los proyectos también figuran iniciativas vinculadas con la prevención de la ludopatía infantil y el acceso de menores a plataformas de apuestas. Una de ellas propone restringir el acceso a sitios de apuestas en redes wifi de escuelas y dependencias estatales.

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Olivetto también anticipó que la comisión convocará a Gonzalo Atanasof, titular del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, para conocer las acciones que lleva adelante el Ejecutivo bonaerense y analizar posibles herramientas de regulación.

La comisión prevé convocar a Atanasof para abordar el funcionamiento del juego online y las medidas de prevención.

Durante la reunión, la legisladora señaló además que, según datos citados del informe “Apostar no es un Juego”, el paso desde el hábito de apostar hacia un consumo problemático sería más rápido entre los jóvenes que entre los adultos. También mencionó que el Ministerio de Salud bonaerense informó que el 34% de los estudiantes secundarios apostó alguna vez de manera online.

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“Los chicos en general están a un clic de hacer una apuesta y a otro clic de pedir un préstamo en una billetera virtual”, afirmó Olivetto, al vincular el fenómeno con el endeudamiento familiar y los problemas de salud mental.

El debate parlamentario continuará durante las próximas semanas con el análisis y unificación de los proyectos.

Fuente: Diputados bonaerenses