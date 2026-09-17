El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense abrió las ofertas para ampliar la Estación Transformadora Villa Lía, ubicada en el partido de San Antonio de Areco. La obra alcanzará a unas 200.000 personas de la región.

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Los trabajos contemplan la incorporación de un sistema de doble juego de barras de alta tensión y cuatro nuevos campos de línea para vincular Villa Lía con las estaciones transformadoras de Campana, San Antonio de Areco, Arrecifes y Baradero.

También se construirá una nueva línea de alta tensión de 132 kV.

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El proyecto incluye además un campo de acoplamiento de barras, la conexión del autotransformador existente a la nueva instalación y un edificio destinado a comando, protección y comunicaciones.

Según informó la Subsecretaría de Energía, la nueva línea tendrá una extensión aproximada de 8,2 kilómetros y conectará la Estación Transformadora Villa Lía con la línea existente Campana-San Antonio de Areco Sur.

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La inversión prevista asciende a $19.825 millones.

El financiamiento estará compuesto en un 74% por un préstamo internacional del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, mientras que el 26% restante será aportado por el Tesoro provincial.

La obra busca fortalecer el sistema eléctrico de alta tensión y mejorar la calidad del servicio en Villa Lía, Campana, San Antonio de Areco, Arrecifes y Baradero.

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Fuente: Dib