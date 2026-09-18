La Justicia confirmó la clausura por 180 días del autódromo Roberto José Mouras de La Plata, luego de detectar presuntas irregularidades administrativas vinculadas con la habilitación del predio y distintas deficiencias relacionadas con las condiciones operativas y de seguridad.

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La medida fue ratificada por la titular del Juzgado de Garantías N° 5 de La Plata, Marcela Garmendia, a partir del pedido realizado por la UFI N° 17, a cargo de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo. El cierre comenzó el sábado 12 de septiembre, durante la disputa de una competencia de la categoría A.L.M.A.

La investigación tiene como antecedente un allanamiento realizado el 17 de mayo en el circuito ubicado sobre la Ruta 2, a la altura del kilómetro 49,5 y calle 448. En aquel procedimiento participaron más de 50 efectivos de la Policía Federal Argentina, Bomberos y personal especializado en delitos ambientales, mientras se desarrollaba una fecha de TC Pick Up y TC Mouras.

Ese operativo se había originado a partir de una denuncia relacionada con el supuesto almacenamiento de combustible fuera de las condiciones establecidas por la normativa. Con el avance de la causa, la Justicia también comenzó a analizar la habilitación del autódromo y las condiciones de seguridad de sus instalaciones.

Entre los elementos incorporados al expediente aparecen informes que advierten sobre deficiencias eléctricas, edilicias, ambientales y vinculadas con la prevención de incendios. En particular, la División Investigación de Siniestros detectó 13 irregularidades en las instalaciones eléctricas, ocho de ellas consideradas de riesgo alto.

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El relevamiento incluyó tableros y conexiones precarias, conductores sin la correspondiente canalización, cajas portafusibles sin tapa con partes activas expuestas y un interruptor de potencia con el gabinete abierto y empalmes realizados de manera precaria. También se detectó un tablero eléctrico artesanal montado sobre una estructura de madera.

Otro de los puntos señalados fue la presencia de un grupo electrógeno instalado al aire libre, con una pérdida de combustible directamente sobre el suelo. Las observaciones forman parte de los elementos que fueron incorporados a la investigación judicial.

El abogado Alfredo Drocchi, representante de Julio Politano, quien había presentado la denuncia inicial, cuestionó duramente las condiciones del predio y sostuvo: “Porque Dios es grande, no hubo un Cromañón del automovilismo”. Además, afirmó que las deficiencias habían sido constatadas y ampliadas mediante informes de peritos, bomberos y electricistas.

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La clausura por seis meses genera además un impacto directo sobre el calendario automovilístico, ya que distintas categorías que utilizan habitualmente el circuito deberán buscar escenarios alternativos para poder continuar con sus competencias mientras permanezca vigente la medida judicial.