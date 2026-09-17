El senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, presentó este jueves una cuestión de privilegio en el Senado de la Nación en la que reclamó al secretario de educación, Carlos Torrendel, que convoque al Consejo Federal de Educación para poner en marcha un nuevo Congreso Pedagógico Nacional. El planteo tiene como objetivo abrir una discusión federal sobre el sistema educativo argentino y definir estrategias, objetivos, recursos, marcos pedagógicos y herramientas legales para afrontar los principales problemas de la educación.

Ads

“Por eso vengo, a través de esta cuestión de privilegio, a solicitarle formalmente al Secretario de Educación, Carlos Torrendel, que en su carácter de autoridad del Consejo Federal de Educación, ponga en tratamiento la iniciativa que vengo impulsando desde hace tiempo: la convocatoria a un nuevo Congreso Pedagógico Nacional”, expresó Abad durante su intervención.

Puede interesarte

El senador sostuvo que la propuesta no busca una respuesta de gestión ni una promesa de campaña, sino activar un ámbito institucional que permita reunir a la Nación y a las 24 provincias para discutir el futuro del sistema educativo. “Un Congreso Pedagógico no es un evento. Es el mecanismo institucional que tenemos para que un problema de veinticuatro subsistemas deje de resolverse —o de no resolverse— veinticuatro veces distintas”, afirmó.

Durante su discurso, Abad centró parte de su exposición en los resultados de las pruebas PISA 2025, elaboradas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Según los datos mencionados por el senador, Argentina obtuvo 367 puntos en Matemática, 389 en Lectura y 393 en Ciencias. Los resultados significaron una caída respecto de la evaluación de 2022: 11 puntos menos en Matemática, 12 en Lectura y 13 en Ciencias. Abad afirmó que ocho de cada diez estudiantes argentinos de 15 años no alcanzan el nivel mínimo de desempeño en Matemática y señaló que el país se ubicó en el puesto 72 entre los 91 participantes.

Para el senador, el principal problema no está solamente en la posición que ocupa Argentina en la clasificación internacional, sino en la evolución de sus resultados. “Lo más grave no es la posición en la tabla: es que retrocedimos más rápido que el promedio de la OCDE, mientras el mundo entero también retrocede”, sostuvo. La OCDE informó que los resultados promedio de Matemática y Lectura alcanzaron sus niveles más bajos históricos entre los países miembros de la organización, en un contexto de deterioro generalizado de los aprendizajes.

Ads

Puede interesarte

Abad también relacionó los resultados de PISA con los datos de los Operativos Aprender y con la situación educativa de la provincia de Buenos Aires. Según planteó, el diagnóstico debe contemplar distintos factores que atraviesan actualmente al sistema y entre los principales problemas mencionados ubicó la fragmentación del sistema educativo, el deterioro de los aprendizajes básicos y la distancia entre la escuela y las transformaciones del mundo laboral. En particular, hizo referencia al impacto de la inteligencia artificial y la automatización, en ese contexto planteó la necesidad de que el sistema educativo prepare a los estudiantes para esas transformaciones.

El legislador también pidió sacar la discusión educativa de la confrontación política y alcanzar acuerdos entre los distintos sectores. “Si de verdad queremos un país mejor, si de verdad queremos desarrollarnos, crecer y garantizar la igualdad de oportunidades, tenemos que dejar de lado la grieta y la polarización, y ponernos de acuerdo en lo importante”, manifestó.

En esa línea, sostuvo que la educación no debe ser abordada únicamente como una cuestión pedagógica, sino también como un elemento relacionado con el desarrollo productivo, la inserción internacional y la igualdad de oportunidades. “No hay grieta que valga frente a un chico de doce años que no entiende lo que lee”, afirmó Abad durante su intervención.

Ads

Finalmente, el senador presentó la idea de una “revolución educativa” como eje de su propuesta y sostuvo que mejorar lo que sucede dentro de las aulas es una condición para que Argentina pueda competir y desarrollarse. “Si queremos competir en serio como país, primero tenemos que animarnos a fortalecer y a emancipar lo que pasa adentro del aula”, concluyó. Para Abad, llevar adelante ese proceso implica asumir una responsabilidad que involucra al conjunto del sistema político.



