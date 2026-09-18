El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó hoy la suspensión por 90 días del aumento previsto en la tarifa de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), manteniendo congelados los valores del servicio obligatorio hasta el 14 de octubre.

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La medida fue dispuesta por el Ministerio de Transporte bonaerense mediante su publicación en el Boletín Oficial, luego de alcanzar un acuerdo con las empresas concesionarias para postergar la actualización del cuadro tarifario en el actual contexto económico.

El incremento previsto, del 17%, había sido solicitado por las prestadoras tras el acuerdo paritario celebrado entre el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) y la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (CAVEA), el cual proyectaba llevar el valor básico a $114.105,99.

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Con esta decisión, la tarifa para vehículos de hasta 2500 kilos se mantendrá en $97.057,65 IVA incluido. En tanto, las motocicletas continuarán abonando $38.801,03, los vehículos pesados $174.604,64, los remolques livianos $58.201,54 y los acoplados pesados $87.302,33.

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