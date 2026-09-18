La medida fue establecida por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad que mediante un decreto publicado en el Boletin Oficial reorganiza la política alimentaria provincial del programa ¨Más Vida¨, incorporando nuevas herramientas de asistencia y actualizando los criterios de implementación. Según explicaron desde el Gobierno bonaerense, la iniciativa busca dar una respuesta más eficiente a las necesidades nutricionales de la población alcanzada por estos programas.

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Entre los cambios introducidos se destaca la creación de un esquema de acompañamiento alimentario que permitirá ampliar la cobertura y brindar una prestación económica destinada a facilitar el acceso a alimentos, con eje en lo Materno Infantil, Trabajadoras Vecinales, VIH (PAAI) y Celiaquía (PAAC). El nuevo diseño procura además simplificar la gestión administrativa y dotar de mayor previsibilidad a la política social.

Desde la Provincia señalaron que la reformulación apunta a fortalecer las acciones que ya se venían desarrollando en materia de seguridad alimentaria, en un contexto de creciente demanda de asistencia por parte de familias y sectores vulnerables. La decisión se suma a otros incrementos dispuestos durante el año en programas alimentarios, comedores escolares y dispositivos de contención social.

Las autoridades remarcaron que el objetivo es garantizar el acceso a una alimentación adecuada y mejorar la articulación entre los distintos niveles del Estado, optimizando los recursos destinados a la asistencia social. En ese sentido, indicaron que la nueva estructura permitirá una administración más ordenada de los fondos y una mejor identificación de las necesidades de cada beneficiario.

La actualización del programa forma parte de una estrategia más amplia de fortalecimiento de las políticas alimentarias provinciales, que durante 2026 incluyó aumentos en partidas destinadas a comedores escolares y otras prestaciones sociales orientadas a los sectores con mayores dificultades económicas.

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