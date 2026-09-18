Los sindicatos vienen reclamando desde hace semanas la reapertura de las negociaciones salariales. Tras conocerse que la inflación de agosto fue del 1,7%, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) formalizó su pedido ante la Provincia, mientras que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) también habían solicitado retomar las conversaciones.

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Sin embargo, la liquidación de los salarios de septiembre ya está en marcha. Por ese motivo, una eventual mejora acordada durante las próximas semanas no podría incorporarse al próximo recibo. De esta manera, el aumento podría comenzar a reflejarse recién en los salarios que se cobren en noviembre, dependiendo del resultado de las negociaciones.

La última recomposición salarial para los estatales bonaerenses fue del 7% acumulado, distribuido en un 5% correspondiente a julio y un 2% para agosto, que se percibió con los salarios de septiembre.



El acuerdo también había contemplado una instancia de revisión durante septiembre. No obstante, el avance del calendario de liquidaciones hace que cualquier modificación que surja de esa negociación tenga impacto más adelante.



El dato de inflación de agosto se convirtió ahora en una referencia central para la próxima discusión. Con ese incremento del 1,7%, la inflación acumulada durante los primeros ocho meses de 2026 llegó al 21,3%, según el Indec.

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Mientras los gremios esperan una convocatoria formal, la discusión salarial queda trasladada a las próximas semanas, con la mirada puesta en una recomposición que permita recuperar parte del poder adquisitivo y definir el esquema para el último tramo del año.

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