Luego de advertir que la disponibilidad de ciertos medicamentos oncologicos permitirían cubrir la demanda durante aproximadamente un mes, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires decidio abrir una licitacion pública para la compra de pertuzumab de 420 miligramos y trastuzumab de 600 miligramos, fármacos utilizados principalmente en determinados tratamientos contra el cáncer de mama HER2 positivo.

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La adquisición, confirmada mediante la Resolución 6892/2026, será realizada a través del Ministerio de Salud bonaerense y permitirá abastecer a hospitales y centros de atención que brindan cobertura a pacientes con enfermedades oncológicas que no cuentan con obra social o cobertura privada. La medida forma parte de la estrategia provincial para fortalecer el acceso a tratamientos esenciales y evitar interrupciones en la provisión de medicamentos.

Desde la cartera sanitaria señalaron que los medicamentos oncológicos representan una de las áreas de mayor complejidad y costo dentro del sistema de salud, por lo que resulta fundamental planificar compras anticipadas que permitan garantizar la disponibilidad de drogas necesarias para los distintos tratamientos.

La inversión busca sostener el funcionamiento del Instituto Provincial del Cáncer y responder a la creciente demanda de prestaciones vinculadas a la atención de pacientes oncológicos. En los últimos años, la Provincia amplió la cobertura de medicamentos de alto costo y reforzó su participación en la provisión de tratamientos, incorporando nuevos principios activos al vademécum destinado a personas con cobertura pública exclusiva.

Según se informó, la compra permitirá mantener el abastecimiento de medicamentos estratégicos y asegurar que los pacientes puedan acceder a sus tratamientos sin demoras. El objetivo es preservar los niveles de stock necesarios para atender la demanda prevista y brindar previsibilidad a los efectores de salud de todo el territorio bonaerense.

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