El Instituto de Previsión Social (IPS) y el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) emitieron un comunicado conjunto para advertir a jubilados y pensionados de la provincia de Buenos Aires sobre una nueva modalidad de estafa virtual que suplanta la identidad de ambos organismos mediante mensajes de telefonía celular.

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La maniobra fraudulenta fue detectada a partir de reclamos de afiliados registrados en distintas delegaciones bonaerenses. Los mensajes se envían por WhatsApp e inducen a los usuarios a realizar una supuesta actualización del trámite de “Fe de vida”, bajo la amenaza de requerir pagos o depósitos de dinero.

Desde los organismos provinciales se remarcó que todos los trámites institucionales son estrictamente gratuitos y que no se solicitan datos bancarios, claves personales, códigos de seguridad ni transferencias de dinero por canales informales.

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Además, se recomendó ignorar los mensajes sospechosos, evitar el acceso a enlaces adjuntos y canalizar cualquier consulta a través de las plataformas oficiales o de atención presencial habilitadas.

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