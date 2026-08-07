El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó la basílica de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, donde participó de la jornada religiosa en honor al patrono del pan y del trabajo y cuestionó el accionar policial registrado el jueves en las inmediaciones del Congreso de la Nación.

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Consultado por los incidentes ocurridos durante el tratamiento legislativo, Kicillof calificó el operativo de las fuerzas de seguridad como “lamentable” y sostuvo: “Es un acto político que hacen, pegarle a la gente, tirarle gases”. En ese sentido, señaló que la movilización había sido impulsada por distintos sectores sociales y acusó al Gobierno nacional de intentar desvirtuar un reclamo pacífico al convertirlo en un escenario de violencia.

En relación con el debate en el Senado por la Ley de Propiedad Privada, el mandatario bonaerense cuestionó la metodología impulsada por el oficialismo y afirmó que buscan imponer “leyes ómnibus, leyes sábana, leyes panfleto”. Asimismo, sostuvo que la resistencia social responde a un rechazo cada vez más extendido y manifestó: “Cada vez sectores más amplios se dan cuenta de que hay que defender la soberanía y de que no pueden vivir rematando el país y favoreciendo intereses extranjeros”.

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Kicillof también apuntó contra la mirada del presidente Javier Milei sobre la situación económica de los hogares. “Un millón de microeconomías son la macro. Si no lo entiende Milei, está revelando que juega para otro lado”, afirmó.

En esa línea, atribuyó el incremento del endeudamiento familiar a la pérdida del poder adquisitivo y sostuvo: “Los salarios no alcanzan para cubrir cuestiones básicas: alquileres, alimentos y salud”. Además, advirtió sobre los riesgos de los créditos de acceso rápido en un contexto de desregulación: “Con tres clics se puede endeudar gente que ni sabe a qué tasa y después no puede pagar. ¿Para quién gobierna? ¿Para las corporaciones, para la timba?”.

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Finalmente, el gobernador buscó diferenciar su presencia en el santuario de la disputa partidaria y explicó que su objetivo era acompañar a los fieles que atravesaban un contexto complejo. “Hoy, por respeto a la gente que está acá, me gustaría acompañar a un pueblo que tiene dificultades, que sufre”, expresó.

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