En el marco del Día de San Cayetano, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a cuestionar al presidente Javier Milei y apuntó contra el impacto de las políticas económicas del Gobierno nacional sobre los trabajadores.

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En una jornada marcada por las movilizaciones de organizaciones sociales y sindicales bajo las consignas de “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”, Kicillof puso el eje en la situación de los trabajadores y en las dificultades que atraviesan las familias para sostener sus gastos cotidianos. “Los salarios no alcanzan para cubrir cuestiones básicas”, sostuvo. También cuestionó las políticas vinculadas a la soberanía y los recursos del país.



La participación de Kicillof se produjo en una jornada que volvió a tener a San Cayetano como escenario de reclamos sociales y laborales, con organizaciones sindicales y sociales movilizadas desde Liniers hacia Plaza de Mayo.



Además de sus cuestionamientos económicos, Kicillof volvió a referirse al debate legislativo sobre el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que obtuvo media sanción en el Senado.



El gobernador sostuvo que la discusión excede el contenido específico de la iniciativa y la vinculó con el modelo de desarrollo y el control de los recursos nacionales. “El Gobierno no escucha. Hay que defender la soberanía. No pueden vivir rematando el país y favoreciendo intereses extranjeros”, afirmó.



En esa línea, también cuestionó el intento del oficialismo de modificar aspectos vinculados con la Ley de Tierras y el Manejo del Fuego. Esos capítulos finalmente fueron retirados del proyecto ante la falta de respaldo político suficiente en el Congreso.

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