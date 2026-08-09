Una joven de 27 años fue asesinada a puñaladas en una vivienda del barrio Lanusse, en la ciudad bonaerense de Luján, y por el crimen fue detenido su pareja, señalado como el principal sospechoso. La víctima fue identificada como Daniela Natalia Armoa, oriunda de Eldorado, Misiones.

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El hecho ocurrió este viernes y, según la principal hipótesis de los investigadores, la mujer habría sido atacada durante una discusión con su pareja, identificado como César Q.. En ese momento se encontraban presentes los tres hijos de la víctima, de 12, 10 y 5 años.

De acuerdo con testimonios de vecinos, los menores habrían intentado intervenir durante la agresión y comenzaron a gritar y aferrarse al hombre. Tras el ataque, el sospechoso habría escapado a pie con un arma blanca y manchas de sangre en su ropa.

Armoa fue trasladada de urgencia al Hospital Zonal General Nuestra Señora de Luján, pero murió como consecuencia de las heridas.

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Tras un operativo de búsqueda, efectivos del Grupo Táctico de Operaciones de Luján localizaron al acusado en la vivienda de su madre y procedieron a detenerlo. Posteriormente quedó alojado en la Comisaría de Marcos Paz a disposición de la Justicia.

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La investigación quedó a cargo de la fiscal Daiana Silvetti, quien caratuló el expediente como femicidio. Durante un allanamiento en la vivienda del sospechoso no fue encontrada el arma utilizada en el crimen, aunque los investigadores secuestraron dos teléfonos celulares y material orgánico y genético que será sometido a peritajes.

Los tres hijos de la víctima quedaron alojados en un Hogar de la Niñez y Adolescencia de Luján, mientras familiares y allegados iniciaron una campaña para reunir fondos destinados al traslado de los restos de Daniela hacia Misiones.

Fuente: TN

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