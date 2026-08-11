La crisis de la industria textil sumó un nuevo capítulo en la provincia de Buenos Aires. Will Der S.A., dedicada a la fabricación de indumentaria deportiva, cerró sus plantas de Las Flores y General Pacheco y dejó cerca de 140 trabajadores afectados.

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En Las Flores, la empresa resolvió el cierre definitivo de su fábrica ubicada en el Sector Industrial Planificado, sobre la Ruta Nacional 3. La planta había llegado a emplear a más de 100 personas a fines de 2023, aunque en los últimos meses redujo su dotación a poco más de 20 operarios. El municipio confirmó que el directorio se comprometió a pagar las indemnizaciones correspondientes.

“Es un cierre definitivo, no hay vuelta atrás”, afirmó el secretario de Producción, Turismo y Ambiente local, Cristian Chiodini. El funcionario vinculó la decisión con las dificultades que atraviesa el sector textil en todo el país. La planta tenía una fuerte presencia en la actividad industrial de Las Flores y había fabricado prendas destinadas incluso a representaciones olímpicas nacionales.

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El conflicto también alcanzó a General Pacheco, en el partido de Tigre. Allí, unos 120 trabajadores llegaron al establecimiento y encontraron los accesos cerrados y custodiados por seguridad privada. Según denunciaron, la compañía comunicó por WhatsApp que permanecían “suspendidos”, pero no envió los telegramas de despido.

Los empleados reclaman el pago de salarios, vacaciones pendientes, indemnizaciones y otros conceptos laborales. Ante la falta de precisiones, permanecieron en estado de asamblea y solicitaron la intervención del Ministerio de Trabajo bonaerense. El objetivo es que se definan las condiciones de las desvinculaciones y se garantice el cumplimiento de las obligaciones de la empresa.

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