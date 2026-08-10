Se presentó ante la Legislatura provincial un proyecto de solicitud de informes dirigido al Poder Ejecutivo provincial para conocer las medidas adoptadas por el Ministerio de Desarrollo Agrario frente al aumento de casos de triquinosis registrado en la provincia de Buenos Aires.

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La iniciativa, presentada por el diputado bonaerense Valentín Miranda, toma como referencia los datos publicados por el Ministerio de Salud bonaerense en el Boletín Epidemiológico 28, correspondiente a la semana del 12 al 18 de julio de 2024. Según esas cifras, se notificaron 331 casos sospechosos de triquinosis, de los cuales 212 fueron confirmados, uno fue considerado probable, 16 fueron descartados y 102 permanecían en investigación.

El legislador comparó esos registros con los correspondientes a un período similar de 2023, cuando se habían notificado 91 casos sospechosos, con 46 confirmados y 41 en estudio. En los fundamentos del proyecto, Miranda sostuvo que la comparación evidencia un aumento significativo de la enfermedad.

“El aumento es exponencial”, señaló el diputado al fundamentar el pedido de información, y vinculó los datos oficiales con las situaciones que, según indicó, se conocen a través de distintos municipios y medios de comunicación de la provincia.

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Entre los principales puntos sobre los que Miranda pidió explicaciones se encuentra la estrategia diseñada para controlar y fiscalizar los establecimientos faenadores de cerdos y los establecimientos elaboradores de chacinados durante el período 2024-2027.

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También solicitó conocer los recursos humanos y materiales destinados a esa estrategia, la cantidad de establecimientos productores porcinos existentes en la provincia -tanto industriales como domésticos- y el número de establecimientos faenadores y elaboradores de chacinados habilitados.

El proyecto requiere además información sobre las acciones desarrolladas en conjunto con otras reparticiones, especialmente el Ministerio de Salud, y sobre las inspecciones realizadas durante 2023 y 2024 en establecimientos productores, faenadores, elaboradores de chacinados y locales comerciales que venden alimentos que contienen carne de cerdo.

En ese sentido, el legislador pidió que se detalle el estado de las actuaciones, las sanciones aplicadas y las principales irregularidades detectadas durante esos controles.

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Otro de los ejes del pedido apunta a conocer la estrategia integral de vigilancia y control del avance de la enfermedad, así como la existencia de una campaña de prevención para el período 2024-2027 destinada a la población bonaerense.

La iniciativa también solicita información sobre el cumplimiento de las disposiciones previstas en el Decreto N° 66/63, reglamentario de la Ley N° 6703, cuyo artículo 34 establece la realización de “una amplia campaña de divulgación sanitaria, destinada a alertar a la población sobre los peligros de la triquinosis porcina”. Además, requiere precisiones en relación con el artículo 22 de la Ley N° 15.477, especialmente su inciso 12.

Miranda pidió conocer también el plan de capacitación previsto para profesionales, productores e industriales, las acciones de coordinación con los municipios y la cantidad de denuncias recibidas en el marco del artículo 10 de la Ley N° 6703, junto con el tratamiento otorgado a cada una.

Uno de los puntos específicos del proyecto se refiere al brote registrado en la Unidad Penitenciaria 49 de Junín. De acuerdo con el Boletín Epidemiológico 28, se trató de un episodio que afectó a personas privadas de la libertad “a partir del consumo de chacinados de elaboración casera”. El diputado solicitó conocer las acciones concretas desarrolladas frente a ese caso.

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En los fundamentos, Miranda recordó que el artículo 30 de la Ley N°6703 establece como obligatoria en todo el territorio bonaerense la profilaxis de la triquinosis porcina, mientras que el artículo 32 asigna al Ministerio de Desarrollo Agrario responsabilidades vinculadas con esa tarea.

El legislador sostuvo que conocer las causas del aumento de casos, las políticas implementadas y las necesidades existentes permitiría avanzar en herramientas legislativas destinadas a fortalecer la vigilancia epidemiológica y el control de la enfermedad.

También remarcó la importancia de las campañas de prevención debido a las características del contagio y a su evolución estacional, particularmente vinculada con la faena casera durante los meses de invierno.

“Buscamos, en definitiva, datos para colaborar en la prevención y control de la propagación de la enfermedad, en beneficio de nuestros coterráneos”, expresó Miranda, quien solicitó a sus pares la pronta aprobación del proyecto de solicitud de informes.