Los propietarios de vehículos radicados en territorio bonaerense deberán afrontar este martes 11 de agosto un nuevo vencimiento del Impuesto a los Automotores. Se trata de la cuota 6 correspondiente a 2026, que puede abonarse con un descuento del 10% en determinados casos.

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La bonificación está destinada a quienes cumplen regularmente con sus obligaciones fiscales y se aplica al pago por cuota. Según establece oficialmente la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), existen tres condiciones que deben cumplirse para acceder al beneficio.

En primer lugar, el vehículo no debe registrar deuda exigible. Además, el contribuyente tiene que encontrarse al día con las cuotas correspondientes a 2026 y efectuar el pago antes de que se produzca el vencimiento. Cumplidas esas condiciones, el descuento alcanza el 10%.

Durante este año también comenzó a aplicarse un nuevo esquema para el Impuesto Automotor bonaerense, que permite distribuir el pago de la patente en hasta diez cuotas mensuales.

Cómo pagar la patente

ARBA ofrece distintas alternativas para cancelar el impuesto. Una de ellas es hacerlo directamente desde su plataforma online mediante tarjeta de crédito. También pueden utilizarse tarjetas de débito, cajeros automáticos de las redes Link y Banelco y servicios digitales como Cuenta DNI.

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Otra posibilidad es generar un código de pago electrónico. La aplicación ARBA Móvil también permite realizar operaciones con tarjeta de crédito u obtener ese código para completar la transacción por otros canales.

Para quienes opten por una modalidad presencial, se encuentran habilitados Provincia Net y entidades bancarias como Banco Provincia. ARBA también contempla determinadas operaciones en Banco Nación y Banco Ciudad, según las condiciones correspondientes a cada entidad.

En el caso de Cuenta DNI, además, puede utilizarse el código QR incluido en el correo electrónico que envía la Agencia, cuya vigencia se mantiene hasta la fecha de vencimiento de la cuota.

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De esta manera, quienes busquen conservar el beneficio deberán verificar previamente que el vehículo no tenga obligaciones exigibles pendientes y concretar el pago de la sexta cuota antes de que finalice el plazo de este martes 11 de agosto.

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