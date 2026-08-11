La Cámara Nacional Electoral confirmó el procesamiento del ex intendente de Maipú, Matías Rappallini, y de la actual jefa comunal interina, Lorena Otermín, en el marco de la investigación judicial por delitos electorales ejecutados durante las elecciones municipales de 2019.

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Los referentes de la Unión Cívica Radical (UCR) quedaron imputados por liderar maniobras destinadas a impedir el voto de al menos 27 ciudadanos mediante la retención indebida de sus documentos de identidad, en unos comicios en los que el oficialismo comunal logró la reelección por una diferencia de apenas 49 sufragios.

El fallo de alzada ratifica lo resuelto en abril por el juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, quien imputó a los dirigentes por retener los DNI a cambio de dinero, alimentos, materiales de construcción, trámites o programas sociales.

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La causa incluye denuncias por amenazas de despido a cooperativistas municipales, capturas de pantalla y audios probatorios, además de testimonios de electores que aseguraron haber sido filmados o acompañados hasta el cuarto oscuro para fiscalizar la boleta oficialista.

Las irregularidades afectaron el desarrollo de las elecciones de 2019, en las que Rappallini retuvo la intendencia con 4212 votos frente a los 4163 obtenidos por el candidato del Frente de Todos, Facundo Coudannes, quien solicitó la impugnación de las urnas. A pesar del proceso judicial en curso, el jefe comunal volvió a imponerse en los comicios de 2023, hasta que en 2024 solicitó una licencia por tiempo indefinido para abocarse a la actividad privada, cediendo el cargo a Otermín.

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