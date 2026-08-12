Un efectivo de la Policía Bonaerense se defendió a los tiros de un intento de robo en la localidad platense de Los Hornos y terminó hiriendo a los dos delincuentes que intentaron asaltarlo.

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El episodio ocurrió en la zona de las calles 156 entre 59 y 60, cuando el agente, que presta servicios en la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA), caminaba por el lugar y fue interceptado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. Según la reconstrucción realizada por la Policía, los sospechosos lo amenazaron con un arma de fuego con el objetivo de concretar el robo.

Ante la situación, el uniformado se identificó, dio la voz de alto y extrajo su arma reglamentaria. Los atacantes lograron escapar del lugar en la motocicleta, mientras que el policía resultó completamente ileso.

Minutos después del enfrentamiento, dos hombres ingresaron con heridas de bala a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Los Hornos. Los médicos constataron que presentaban lesiones compatibles con el tiroteo ocurrido instantes antes y dieron aviso a las autoridades. Durante la investigación, los efectivos constataron que ambos tenían antecedentes penales.

El caso quedó bajo intervención de la Justicia de La Plata, que deberá determinar las circunstancias exactas del enfrentamiento, analizar las armas involucradas y establecer las responsabilidades penales correspondientes.

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