Durante la inauguración del nuevo centro de operaciones de Aubasa, en Berazategui, el gobernador Axel Kicillof acusó al Gobierno nacional de apropiarse de fondos que, por ley, deberían destinarse al mantenimiento y la construcción de rutas en todo el país.

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“¿Dónde están los fondos?”, planteó Kicillof al referirse a los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos, una recaudación que históricamente estuvo vinculada al financiamiento de obras viales. En ese marco, agregó: "el problema es que Milei se está robando todos esos recursos”.

Las declaraciones del gobernador se producen en medio de una creciente disputa entre la Casa Rosada y los gobernadores por la distribución de fondos nacionales y el abandono de la obra pública. Según sostuvo Kicillof, mientras los argentinos continúan pagando impuestos específicos para financiar infraestructura, las rutas nacionales muestran un deterioro cada vez más evidente y no existe un plan de inversión que permita revertir la situación.

El reclamo también se da luego de que funcionarios nacionales reconocieran que parte de los recursos vinculados al sistema vial no fueron destinados a las obras para las que fueron creados, lo que alimentó las críticas de distintos sectores.

Desde el gobierno bonaerense remarcaron que la paralización de la obra pública nacional afecta especialmente a la Provincia de Buenos Aires, donde numerosas rutas nacionales atraviesan zonas productivas, industriales y turísticas. La falta de mantenimiento, segun advirtieron, impacta directamente en la seguridad vial, la logística y la competitividad económica.

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Para Kicillof, el deterioro de la red vial es una muestra de las consecuencias del modelo de ajuste impulsado por la administración libertaria. “Los recursos existen, los argentinos los siguen pagando. La pregunta es dónde están y por qué no vuelven en obras para la gente”, insistió el mandatario.

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