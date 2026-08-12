El Gobierno de la provincia de Buenos Aires implementó un régimen especial para que las obras sociales nacionales puedan regularizar las deudas que mantienen con hospitales y otros efectores públicos bonaerenses por la atención brindada a sus afiliados.

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La medida busca acelerar el recupero de recursos correspondientes al Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO), fondos que son destinados al sostenimiento del sistema sanitario provincial. El régimen tendrá una vigencia de 45 días corridos desde su publicación en el Boletín Oficial.

La disposición alcanza a facturas impagas por prestaciones realizadas hasta 60 días antes de la publicación de la resolución, siempre que esas obligaciones no estén judicializadas ni hayan sido enviadas para su ejecución a la Dirección Provincial de Gestión y Recupero de Créditos Fiscales del Ministerio de Economía. El esquema está dirigido a las obras sociales nacionales comprendidas en la Ley 23.660.

Las entidades que adhieran deberán reconocer de manera expresa e irrevocable las deudas incluidas en el convenio. Para cancelarlas tendrán tres alternativas: un pago único, un plan de hasta 18 cuotas mensuales sin interés de financiación o un esquema de hasta 24 cuotas con una tasa anual del 4% sobre los saldos pendientes.

En los planes de 24 cuotas, la normativa establece que al menos el 70% del monto regularizado deberá quedar cancelado durante los primeros 12 meses. Mientras el acuerdo sea cumplido, se suspenderá el cálculo de intereses moratorios, recargos y otros accesorios financieros sobre las obligaciones incorporadas al régimen.

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La Provincia también estableció condiciones ante eventuales incumplimientos. El plan podrá caducar si quedan impagas tres cuotas, consecutivas o alternadas, y en ese caso se perderán los beneficios otorgados y podrá iniciarse un juicio de apremio por el total de la deuda reconocida.

La medida se conoce en un contexto de creciente presión sobre los hospitales públicos bonaerenses. El ministro de Salud, Nicolás Kreplak, señaló recientemente que el 53% de las camas de los hospitales provinciales están ocupadas por personas que cuentan con obra social o prepaga, frente a un porcentaje que, según afirmó, no superaba el 40% antes de la actual gestión nacional. El funcionario vinculó el aumento con el deterioro de la cobertura de la seguridad social y el incremento de los costos de las prepagas.

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