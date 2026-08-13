La ciudad de Tres Arroyos albergará del viernes al domingo la 27ª edición de la Fiesta Nacional de Artesanos, un encuentro que congregará a creadores de todo el país en las instalaciones del Polideportivo Municipal (La Rioja 100). La iniciativa, organizada por la Dirección de Cultura, Educación y Derechos Humanos de la comuna, busca revalorizar el arte popular argentino y visibilizar el trabajo de exponentes locales y nacionales.

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El predio ferial reunirá muestras y puestos de venta enmarcados en los siete oficios tradicionales: alfarería y cerámica, talla en madera, herrería, tejido, talabartería, orfebrería y cestería.

En paralelo, la propuesta cultural se complementará con un paseo gastronómico a cargo de las Colectividades Extranjeras de la localidad, donde se ofrecerán platos típicos de las comunidades danesa, holandesa, italiana, española, francesa, vasca, boliviana y mexicana.

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Los horarios de apertura serán el viernes de 14:00 a 22:00 -con el acto inaugural formal previsto para las 18:00-, el sábado de 10:00 a 22:00 y el domingo de 10:00 a 20:00. La entrada general tendrá un valor de $1000, mientras que jubilados, personas con discapacidad y menores de 11 años accederán sin cargo.

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