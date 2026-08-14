Banco Provincia superó las 100.000 operaciones de refinanciación de deudas durante 2026, en el marco de su programa integral de regularización financiera. El monto total refinanciado ya supera los $390 mil millones, lo que representa un crecimiento del 382% respecto del mismo período del año pasado.

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Del total de las operaciones, el 96% corresponde a personas y el 4% a empresas que tuvieron dificultades para cumplir con sus compromisos crediticios. La iniciativa busca facilitar la regularización de las deudas, extender los plazos de pago y evitar que los niveles de morosidad continúen aumentando.

El programa “Ponete al Día” contempla condiciones especiales para clientes que registraban mora al 31 de mayo de 2026. Entre las alternativas disponibles se encuentran refinanciaciones de hasta 72 meses y tasas diferenciadas según el perfil de cada cliente y el nivel de atraso de la deuda.

Para personas con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos, la entidad estableció una tasa del 39% anual para casos de mora temprana, mientras que quienes cobran su sueldo, jubilación o pensión a través de Banco Provincia pueden acceder a una tasa del 50%. En situaciones de mora avanzada y sobreendeudamiento, la tasa puede bajar al 31% anual.

Además, quienes necesitan refinanciar únicamente consumos de tarjetas de crédito cuentan con una línea específica de hasta 60 cuotas y una tasa anual del 41%. Según explicó el presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo, el fuerte aumento de las refinanciaciones refleja el deterioro de los ingresos de familias y empresas y el creciente recurso al crédito para afrontar gastos cotidianos.

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