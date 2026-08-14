El gobernador bonaerense Axel Kicillof cuestionó hoy al presidente Javier Milei por la paralización de la obra pública y reclamó que el Gobierno nacional transfiera a la provincia de Buenos Aires la gestión de la Autopista Presidente Perón. El pedido fue formalizado por el ministro de Obras Públicas e Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, mediante una nota dirigida al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.

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La solicitud contempla la concesión de la Autopista Presidente Perón, corredor estratégico del tercer anillo del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), además de un tramo de la Ruta Nacional 33. Desde la Provincia señalaron que el objetivo es avanzar con la finalización de las obras pendientes.

Según precisaron desde el Gobierno bonaerense, el emprendimiento vial se encuentra sin actividad desde diciembre de 2023. La obra cuenta con alrededor de 31 kilómetros pendientes de finalización, que representan algo más del 25% del proyecto total y cuya ejecución demandaría una inversión estimada en 45 millones de dólares.

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La Autopista Presidente Perón constituye un corredor estratégico para conectar el norte y el sur del Conurbano bonaerense y, de acuerdo con las estimaciones oficiales, su impacto alcanza a unos 12 millones de personas.

Katopodis recordó que el primer pedido formal de traspaso de la obra se realizó el 29 de mayo de 2024 en la Casa Rosada, cuando todavía había “dos jefes de gabinete atrás de este gobierno”.

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En ese sentido, el funcionario bonaerense cuestionó la falta de avances por parte de la administración nacional y sostuvo: “No les interesa lo que suceda con 12 millones de bonaerenses que necesitan esa autopista, ni el progreso de esas comunidades”.

Katopodis también apuntó contra la intención del Gobierno nacional de intervenir en la gestión de la Provincia y afirmó: “Es muy raro que quieran gobernar la provincia a la que perjudican todos los días”.

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