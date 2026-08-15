La Secretaría de Deportes de Mar Chiquita confirmó que el próximo domingo 30 el municipio será sede de la tercera fecha del Campeonato de Duatlones Los Tres Pueblos, una prueba combinada que reunirá a atletas y aficionados en las inmediaciones del Centro de Atención al Visitante (Fernando Soler 1424) frente al entorno natural de la Albufera de Mar Chiquita.

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La jornada iniciará a las 08:30 con el proceso de acreditaciones hasta las 10:00, seguido por la charla técnica obligatoria a las 10:15 y la largada oficial pautada para las 10:30.

El circuito comprenderá una exigente rutina compuesta por 4 kilómetros de pedestrismo, 20 kilómetros de mountain bike y un tramo final de 4 kilómetros de running, exigiendo al máximo la preparación física y la velocidad de los competidores.

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El evento, que otorgará puntos para la tabla general del torneo, busca además consolidar la oferta turística y deportiva regional al convocar a vecinos y espectadores al aire libre.

Toda la información referida a requisitos de participación, costos y categorías vigentes puede consultarse de forma digital en el portal www.kilometroinfinito.com.ar.

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