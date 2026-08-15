Proponen una ley bonaerense para prevenir y abordar la violencia digital en las escuelas
Buscan establecer lineamientos para prevenir, detectar y abordar la violencia digital y contempla conductas como el hostigamiento, la extorsión, la suplantación de identidad y la difusión de contenido íntimo sin consentimiento.
Ingresó en la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires una iniciativa que busca garantizar el derecho de los estudiantes del Sistema Educativo Provincial a una convivencia digital segura. La propuesta establece lineamientos para la prevención, detección y abordaje integral de la violencia digital en todos los niveles y modalidades educativas.
El proyecto define la violencia digital como “toda acción, omisión o conducta cometida, instigada o agravada mediante las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)” que provoque daños de carácter físico, psicológico, sexual, económico, patrimonial o moral.
La iniciativa plantea que las medidas de prevención y abordaje deberán contemplar la protección de la privacidad y la dignidad de los estudiantes, así como su desenvolvimiento seguro en entornos virtuales y la integridad de toda la comunidad educativa.
Entre las conductas que el texto busca identificar expresamente se encuentra la difusión no consentida de material íntimo, erótico o sexual, tanto real como editado mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial.
El proyecto también contempla como formas de violencia digital la suplantación de identidad, el hostigamiento y la extorsión, estableciendo un marco específico para abordar aquellas situaciones que puedan producirse o agravarse mediante el uso de tecnologías digitales.
Asimismo, la propuesta incorpora entre las conductas de especial gravedad la producción o distribución de material de abuso o explotación sexual infantil impulsado mediante tecnologías digitales generativas.
De esta manera, la iniciativa busca establecer un marco específico para la prevención, detección y abordaje de situaciones de violencia digital dentro del sistema educativo bonaerense, contemplando tanto las modalidades tradicionales de hostigamiento como aquellas que incorporan nuevas tecnologías y herramientas de inteligencia artificial.