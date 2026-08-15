Ingresó en la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires una iniciativa que busca garantizar el derecho de los estudiantes del Sistema Educativo Provincial a una convivencia digital segura. La propuesta establece lineamientos para la prevención, detección y abordaje integral de la violencia digital en todos los niveles y modalidades educativas.

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El proyecto define la violencia digital como “toda acción, omisión o conducta cometida, instigada o agravada mediante las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)” que provoque daños de carácter físico, psicológico, sexual, económico, patrimonial o moral.

La iniciativa plantea que las medidas de prevención y abordaje deberán contemplar la protección de la privacidad y la dignidad de los estudiantes, así como su desenvolvimiento seguro en entornos virtuales y la integridad de toda la comunidad educativa.

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Entre las conductas que el texto busca identificar expresamente se encuentra la difusión no consentida de material íntimo, erótico o sexual, tanto real como editado mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial.

El proyecto también contempla como formas de violencia digital la suplantación de identidad, el hostigamiento y la extorsión, estableciendo un marco específico para abordar aquellas situaciones que puedan producirse o agravarse mediante el uso de tecnologías digitales.

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Asimismo, la propuesta incorpora entre las conductas de especial gravedad la producción o distribución de material de abuso o explotación sexual infantil impulsado mediante tecnologías digitales generativas.

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De esta manera, la iniciativa busca establecer un marco específico para la prevención, detección y abordaje de situaciones de violencia digital dentro del sistema educativo bonaerense, contemplando tanto las modalidades tradicionales de hostigamiento como aquellas que incorporan nuevas tecnologías y herramientas de inteligencia artificial.

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