Adolescentes

Aprehendieron a un joven con una moto robada: la había comprado por redes sociales
Ocurrió durante un operativo en la intersección de Jara y Falucho. La Justicia dispuso el secuestro del vehículo y la imputación del conductor.
Ocurrió durante un operativo en la intersección de Jara y Falucho. La Justicia dispuso el secuestro del vehículo y la imputación del conductor.
Se recupera de una lesión, detenido por un hecho caratulado como “robo doblemente agravado por escalamiento y uso de arma blanca en grado de tentativa”. Sobre él pesaba una orden de captura.
El joven malviviente de 17 años actuaba junto a un cómplice. El hecho ocurrió en Brasil y 9 de Julio, donde fue visto por la Policía en plena acción.
Lo aseguró la psicóloga y magister en Psicoanálisis de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Cecilia Antón. El país es el quinto con mayor cantidad de casos en el mundo.
Buscan huellas y elementos que permitan dar con su identidad. La víctima es una joven de 15 años, que fue maniatada junto a otro menor de la misma edad.
Luego de "No tan terribles", Noelia Schulz, Adí Nativ e Ivana Raschkovan lanzaron una continuación bajo el nombre de "No tan grandes", en el que hablan de la crianza responsable entre los 6 y 12 años.
La joven de 17 años fue localizada en el límite entre La Quiaca y Villazón, luego de un intenso operativo policial que incluyó alertas oficiales y la colaboración de organismos nacionales y provinciales.
El menor de edad fue sorprendido mientras dañaba el tambor de arranque del vehículo.
Un equipo de científicos de Estados Unidos identificó señales biológicas y alteraciones en el metabolismo y la función cerebral.
Fue atrapado en Rawson entre España y Jujuy, luego de darse a la fuga.
Ezequiel Altamira tenía 16 años y fue atacado en una plaza tras salir del ex Club Leloir. Tras golpearlo, le robaron el celular.
El joven de 16 años iba acompañado de su novia cuando recibió el disparo.