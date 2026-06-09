La adolescente de 15 años que era buscada desde el lunes en Colonia Caroya, Córdoba, fue encontrada hoy en Jesús María, luego de más de 24 horas de operativo coordinado por autoridades provinciales, según confirmó el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros.

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“La encontramos sana y salva”, expresó el funcionario a través de sus redes sociales, y detalló que él mismo le comunicó la noticia a la madre de la joven. Además, agradeció la colaboración de la comunidad y de quienes participaron en el despliegue de búsqueda.

Tras ser localizada, la adolescente fue trasladada a un centro de salud para la realización de controles médicos de rutina, con el objetivo de evaluar su estado general luego del tiempo en que permaneció desaparecida.

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La joven había sido vista por última vez el lunes al mediodía, cuando salió del colegio en Colonia Caroya. Según indicaron sus familiares, solía esperar a su hermana en una parada cercana para regresar juntas a su casa, pero ese día no se encontraba en el lugar.

Ante la denuncia radicada por la madre, se activó un operativo encabezado por la Fiscalía de Instrucción de Jesús María y la Policía de Córdoba, que incluyó análisis de cámaras de seguridad, registros telefónicos, redes sociales y entrevistas a su entorno.

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El procedimiento contó con la participación de cerca de 100 efectivos, más de 20 móviles, un helicóptero, bomberos y personal de unidades especiales, y derivó además en la activación del Alerta Sofía a nivel nacional.

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Hasta el momento, las autoridades no brindaron detalles sobre las circunstancias en las que fue hallada la adolescente, y se espera que la Fiscalía avance con la investigación para esclarecer lo ocurrido.

Con información de Infobae.