El Municipio puso en marcha una nueva agenda de actividades del Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión, destinada a adolescentes y jóvenes de 12 a 21 años, con propuestas educativas, recreativas y de formación en distintos barrios de Mar del Plata.

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La iniciativa, coordinada por la Dirección de Niñez y Juventud de la Secretaría de Desarrollo Social, promueve espacios de encuentro y acompañamiento orientados a favorecer la integración social, en articulación con el Programa Educativo Barrial (PEBA) de la Secretaría de Educación.

En el Envión Centenario (Tierra del Fuego 3200), se suman talleres de Dibujo y Pintura los jueves de 11:00 a 13:00, Guitarra los viernes de 13:00 a 15:00 y Mosaiquismo los lunes de 13:00 a 15:00. En el Envión Belgrano (Rosales 12086), se incorporan cursos PEBA de Tejido al Crochet los miércoles de 11:30 a 15:30 y Dibujo y Pintura los viernes de 13:00 a 15:00.

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Por su parte, en el Envión Batán (Julián Ríos 4268) se fortalece el Apoyo Escolar en Ciencias Exactas los viernes en dos turnos, de 10:00 a 12:00 y de 12:00 a 14:00, además de clases de Teatro los miércoles de 11:30 a 13:30. En el Envión Dorrego (Paraguay 2280), se desarrollan talleres PEBA de Apoyo Escolar y Técnicas de Estudio para distintos niveles, junto con propuestas específicas en Inglés y Matemáticas, además de Cerámica los miércoles de 09:30 a 11:30 y de 13:00 a 15:00, y Peluquería los lunes de 10:00 a 12:00.

En tanto, el Envión Libertad (Santa Cruz 8003) ofrece un curso de Manipulación de Alimentos, Apoyo Escolar en Matemáticas los lunes de 13:00 a 15:00 y martes de 10:00 a 12:00, además de talleres de Cerámica los jueves de 13:00 a 16:00 y Peluquería los miércoles de 13:00 a 15:00.

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Finalmente, en el Envión Puerto (Cerrito 454) se dictan clases de Cerámica los martes de 13:00 a 15:00 y Apoyo Escolar en Matemáticas, Física y Química los jueves en dos turnos: de 10:00 a 12:00 y de 13:00 a 15:00.

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Para consultar la agenda completa de actividades, los interesados pueden ingresar en https://www.mardelplata.gob.ar/desarrollo-social/ni%C3%B1ez/envion.