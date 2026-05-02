Nuevas propuestas educativas y recreativas en sedes del Programa Envión
La iniciativa alcanza a jóvenes de 12 a 21 años con talleres artísticos, apoyo escolar y formación en oficios en distintos barrios. Las actividades se desarrollan en articulación con programas educativos locales.
El Municipio puso en marcha una nueva agenda de actividades del Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión, destinada a adolescentes y jóvenes de 12 a 21 años, con propuestas educativas, recreativas y de formación en distintos barrios de Mar del Plata.
La iniciativa, coordinada por la Dirección de Niñez y Juventud de la Secretaría de Desarrollo Social, promueve espacios de encuentro y acompañamiento orientados a favorecer la integración social, en articulación con el Programa Educativo Barrial (PEBA) de la Secretaría de Educación.
En el Envión Centenario (Tierra del Fuego 3200), se suman talleres de Dibujo y Pintura los jueves de 11:00 a 13:00, Guitarra los viernes de 13:00 a 15:00 y Mosaiquismo los lunes de 13:00 a 15:00. En el Envión Belgrano (Rosales 12086), se incorporan cursos PEBA de Tejido al Crochet los miércoles de 11:30 a 15:30 y Dibujo y Pintura los viernes de 13:00 a 15:00.
Por su parte, en el Envión Batán (Julián Ríos 4268) se fortalece el Apoyo Escolar en Ciencias Exactas los viernes en dos turnos, de 10:00 a 12:00 y de 12:00 a 14:00, además de clases de Teatro los miércoles de 11:30 a 13:30. En el Envión Dorrego (Paraguay 2280), se desarrollan talleres PEBA de Apoyo Escolar y Técnicas de Estudio para distintos niveles, junto con propuestas específicas en Inglés y Matemáticas, además de Cerámica los miércoles de 09:30 a 11:30 y de 13:00 a 15:00, y Peluquería los lunes de 10:00 a 12:00.
En tanto, el Envión Libertad (Santa Cruz 8003) ofrece un curso de Manipulación de Alimentos, Apoyo Escolar en Matemáticas los lunes de 13:00 a 15:00 y martes de 10:00 a 12:00, además de talleres de Cerámica los jueves de 13:00 a 16:00 y Peluquería los miércoles de 13:00 a 15:00.
Finalmente, en el Envión Puerto (Cerrito 454) se dictan clases de Cerámica los martes de 13:00 a 15:00 y Apoyo Escolar en Matemáticas, Física y Química los jueves en dos turnos: de 10:00 a 12:00 y de 13:00 a 15:00.
Para consultar la agenda completa de actividades, los interesados pueden ingresar en https://www.mardelplata.gob.ar/desarrollo-social/ni%C3%B1ez/envion.
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