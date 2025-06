A raíz de la presentación del libro “No tan grandes”, que habla acerca de la crianza después del jardín, entre los 6 y 12 años, una de sus autoras, Noelia Schulz, se refirió a los puntos fundamentales que toca este nuevo ejemplar que realizó junto a Adí Nativ e Ivana Raschkovan.

En primer lugar, comentó en diálogo con Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata, que junto a sus colegas mencionadas -pediatra y psicóloga- trabajan “como equipo interdisciplinario hace casi 10 años ya” y sostuvo que este nuevo libro “es un poco la continuación de ´No tan terribles´, que trata sobre la primera infancia”, mientras que también cuentan con un segundo llamado “De eso sí se habla”, el cual “abarca temas difíciles y cómo se deben hablar con niños y niñas”.



En tanto a su búsqueda en esta edición, la licenciada en Ciencias de la Comunicación aseguró que el objetivo principal es “acompañar a todas las familias que siempre estuvieron del otro lado apoyando nuestro trabajo, viendo nuestros talleres y que nos pedían que hagamos la continuación, contando qué pasa después de la primera infancia".

En ese sentido, agregó: “Es que hay muy poca bibliografía y dijimos: ´Tenemos que hablar sobre lo que pasa, porque pareciera que las familias tenemos que tener todo resuelto o que ya estuviesen criados a partir de los 6, y no… ahí recién empieza la preadolescencia´”.

Puede interesarte

Por otro lado, Schulz señaló que abarcaron los temas “más pedidos” por el público, como “las emociones”, ya que a esa edad “no tenemos esos estallidos y los famosos berrinches para que compremos una golosina, pero las emociones siguen siendo intensas y un desafío para acompañar". Por lo tanto, entendió que en ese punto “aparecen las nuevas emociones, la tolerancia, la frustración y las alarmas que en la familia deben tener en cuenta”.

“Tenemos muchísimos pedidos sobre los límites, cómo establecer las normas, qué hacer con los famosos premios y castigos, qué pasa cuando hay conflictos y todo lo que tiene que ver con la socialización, el uso de pantallas y la construcción de hábitos saludables. Todos esos son temas que tratamos de dividir en un índice que está pensado para quienes no tienen tiempo. Entonces, si hay algo que nos preocupa, vamos directo a ese capítulo y es muy fácil encontrar la información”, expresó la docente.

En tanto a ese momento en el que los niños comienzan a consultar por la culpa, la nostalgia o la muerte, explicó que si bien presenta “un desafío”, también “es una oportunidad hermosa porque las charlas que surgen de esas preguntas son muy valiosas y oportunidades para hablar de todo, como las experiencias de la vida y de las cosas que no son tan lindas”.

Y puntualmente sobre los duelos, recordó que esa temática fue tratada en su segundo libro y no tanto en “No tan grandes”, que sí desarrolla "las nuevas emociones y cómo acompañar esas emociones más complejas, que ya no es estar feliz o estar enojado, sino que son emociones agridulces".

Puede interesarte

“Hay otro capítulo, uno de los más interesantes de este nuevo libro, que es el de la autonomía. A medida que van creciendo y ya desde la primera infancia, es importante empezar a asignar responsabilidades y entender que una familia es una comunidad más pequeña, pero donde cada uno es responsable y tiene que colaborar. Somos una sociedad en miniatura en la que tenemos que colaborar, trabajar y hacernos cargo de nuestras tareas”, contó una de las autoras.

En paralelo, también dijo que “mientras pasa el tiempo, crecen las responsabilidades en general, tanto en la escuela como en el hogar, y aparece el tema del manejo del dinero”.

“¿Qué hacemos? ¿Le damos plata o no?”, se preguntó y remarcó que "ese es uno de los apartados", a la vez que adelantó que cuestiones como dejarlos salir a la calle solos o darles un celular son las que desarrollaron a lo largo de un capítulo completo.

Por último, consultada por la edad en que se les puede permitir que usen el celular, Schulz comentó: “Aunque no tenemos tantas certezas, hay algunas investigaciones preliminares que afirman que cuanto más posterguemos las pantallas, será mejor. El acceso a las redes sociales durante la infancia no está bueno y habría que dejarlo para más entrada la adolescencia. De hecho, la mayoría de las cuentas no se pueden crear hasta los 13 o 14 años, depende cuál. Y si damos acceso a pantallas, hay que monitorear qué contenido están viendo y con qué finalidad”.

No obstante, reconoció que no son “partidarias de las prohibiciones a rajatabla o de los extremos”, ya que subrayó que ellas también son madres y están en el día a día en contacto con muchas familias, y saben que “es impracticable”.