Un adolescente de 15 años fue aprehendido este martes en Mar del Plata por tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, luego de una persecución iniciada por efectivos del Destacamento de Infantería durante un operativo de prevención de delitos.

Ads

El procedimiento se inició en la intersección de avenida Colón y Leguizamón, cuando efectivos del Destacamento de Infantería observaron una motocicleta de 110 centímetros cúbicos que circulaba en actitud sospechosa.

Al advertir la presencia policial, sus dos ocupantes emprendieron la fuga, que concluyó en avenida Luro, entre Canadá y Wilde, donde ambos menores fueron interceptados.

Durante la persecución, el acompañante descartó un objeto sobre la vía pública. Minutos después, los efectivos recuperaron un revólver calibre .32 con la numeración suprimida y en precario estado de conservación.

Puede interesarte

La persecución concluyó a pocas cuadras del lugar, donde ambos menores fueron interceptados. Tras verificar la motocicleta mediante el sistema informático policial, se constató que no registraba ningún impedimento legal.

Ads

Tomó intervención la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil, a cargo del fiscal Marcelo Yáñez Urrutia, quien dispuso la formación de una causa por tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, el traslado del adolescente aprehendido al Centro Especializado de Aprehensión (CEA), la entrega del otro menor a sus familiares y el inicio de actuaciones por una infracción de tránsito vinculada al motovehículo.

Ads