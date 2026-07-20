Personal de la Comisaría Segunda realizó un allanamiento en una vivienda de Los Manzanos al 5000, en el marco de una causa por encubrimiento.

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Durante el operativo, los efectivos secuestraron una motocicleta Honda XR que tenía un dominio apócrifo, las numeraciones registrales adulteradas y documentación falsificada. Además, incautaron un teléfono celular perteneciente al joven investigado.

La causa se inició luego de que el propietario legítimo de una Honda XR 150 comenzara el trámite de transferencia del vehículo y fuera alertado sobre una publicación en redes sociales en la que se ofrecía otra moto con la misma patente.

A partir de esa información se inició la investigación que permitió localizar el rodado. El joven de 19 años fue identificado y notificado de la formación de la causa, aunque permaneció en libertad.

La Fiscalía ODEPA ordenó el secuestro de todos los elementos encontrados y dispuso una pericia de revenido metaloquímico sobre la motocicleta para determinar sus numeraciones originales.

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